Copa America, bu gece başlıyor

Copa America, tartışmaların gölgesinde Brezilya'da bu gece başlıyor.

Geçen yıl yapılması planlanan fakat salgın nedeniyle bir yıl ertelenen organizasyon bu gece TSİ 00:00'da Brezilya ile Venezuela arasında oynanacak müsabakayla start alacak.

Organizasyonun ev sahipliğini Arjantin ve Kolombiya ortaklaşa gerçekleştireceklerdi fakat bu ülkelerdeki koronavirüs vakalarının fazlalığı nedeniyle turnuva Brezilya'ya verildi.

Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Kolombiya Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela'nın katılımıyla yapılacak organizasyonda takımlar iki grupta mücadele edecek. Her iki grupta ilk dört sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Maçlar Brasilia, Goiania, Cuiaba ve Rio de Janeiro kentlerinde oynanacak. Efsanevi Maracana Stadı 10 Temmuz'da (saat farkı nedeniyle Türkiye'de 11 Temmuz) finale ev sahipliği yapacak.