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Yaşam

Çöp kutusunda 3 günlük bebek bulundu

20 Ekim 2009 01:10

Antalya'da 3 günlük olduğu öğrenilen bir erkek bebek bulundu.

Yenidoğan Mahallesi 3089 Sokak'taki bir çöp kutusunun yanında bebek ağladığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 2-3 günlük bir erkek bebekle karşılaştı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, bir sonuç alamayınca bebeği Antalya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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