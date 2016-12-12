Çöp konteynerinden çocuk istismarı görüntüleri çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kağıt toplayıcıları tarafından çöp konteynerinde bulunan hard disk ve flash belleklerden çocuk istismarı görüntüleri çıktı.

Manavgat'ta 5 yıldır kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Mehmet ve Alime Türkan çifti, Mimar Sinan Mahallesi 6040 Sokakta, bulunan çöp konteynerini karıştırırken bir poşette 2 hard disk, 2 flash bellek ve fotoğraf makinesi buldu.

Eve döndüklerinde inceledikleri görüntülerde bir market içerisinde küçük çocukların istismar edildiği çok sayıda görüntüyle karşılaşan çift, durumu polise haber verdi.

Türkan çifti, buldukları hard disk ve flash bellekleri polise teslim etti. Mehmet Türkkan, görüntüleri bulduğu çöp konteynerinin yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu bulduğu görüntüleri izleyince şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Görüntülerin gizli kamerayla çekildiğini gördüğünü anlatan Türkkan, "Umarım bunu yapanlar en kısa sürede yakalanır ve cezalarını çekerler" diye konuştu.