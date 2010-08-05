-ÇÖP KAMYONU 8 ARACA ÇARPIP İŞ YERİNE GİRDİ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Ankara'nın Cebeci semtinde freni boşalan çöp kamyonu, park etmiş 8 araca çarptıktan sonra bir iş gerine girdi. Kazada kamyondan atlayan sürücü, hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cebeci Dede Efendi Sokak'ta sürücüsünün adı öğrenilemeyen Çankaya Belediyesine ait 34 TC 8618 plakalı çöp kamyonu, freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki 8 araca çarptı. 11 DD 556 plakalı bir otomobili sürükleyerek ikinci el eşya satan bir iş yerine giren kamyonun sürücüsü, araçtan atlayarak hafif şekilde yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Görgü şahitleri, kaza anında iş yerinin önünde oynayan çocukların son anda kaçarak kamyonun altında kalmaktan kurtardıklarını belirttiler. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.