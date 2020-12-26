Çöp arıtma tesisinde poşetin içinde bulunan kedi, çevre bakanı yardımcısı oldu

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Rusya'da bir çöp artıma tesisinde kurtarılan kedi, bölge çevre bakanı yardımcısı yapıldı.

Geçen günlerde Ulyanovsk bölgesindeki çöp artıma tesisinde bir çalışanın döner banttaki plastik poşetin içinde kedi bulduğu anların kamera kayıtları Rusya'da viral olmuştu. Veterinerler, kedinin sağlıklı ve iyi bakılmış olduğunu ; büyük ihtimalle daha önce bir evde yaşadığını söylemişti.

Ulyanovsk Çevre İlişkileri Bakanlığı, kedinin onursal vahşi yaşamı korumadan sorumlu bakan yardımcısı yapılacağını duyurdu. Ayrıca kediye ne isim verileceğinin belirlenmesi için de oylama başlatıldı.

Kediyi plastik poşete koyup atan kişilere de mesaj veren bakanlık, "Eğer bir hayvana bakamıyorsanız her zaman barınaklara verebilirsiniz" dedi.

Kediyi kurtaran çöp artıma tesisi çalışanı Mikhail Tukaş, "Kedi miyavlamıyordu ve poşette hareket etmiyordu. İçinde metal var mı bakmak için poşeti açtım. Ben sadece işimi yapıyordum" dedi. Bakanlık, Tukaş ve direktörüne takdir mektubu yolladı.

Tesisin direktörü kedinin ölümden saniyelerle kurtulduğunu söyledi.