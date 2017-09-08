Contemporary İstanbul için geri sayım sürüyor

Merve DUNDAR - Oral OKAYBEN / İSTANBUL, (DHA)- BU yıl, Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde, 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında 12\'ncisi düzenlenecek olan Contemporary İstanbul (CI) ile ilgili merak edilenler The Sofia Otel\'de düzenlenen basın toplantısında katılımcılarla paylaşıldı.

Fuarın içeriği ve bu yıl sanatseverleri bekleyen yenilikler CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI Direktörü Kamier Maleki ve CI İcra Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman tarafından anlatıldı.

\"İYİ BİR FUAR SATIŞ DA YAPMALI\"

Hızlı değişen dünyayı yakından izlemenin ve ona paralel kalabilmenin öncelikleri olduğunu dile getiren Ali Güreli, \"Niteliğimizi artırmak ve dünyadaki tüm fuarlar içinde öne çıkmak istiyoruz. Bir fuarı kaliteli kılan unsurlar arasında fuarın estetiği, cazibesi, ortamı ve sunulan hizmetleri de yer alıyor. Bunlara da dikkat ediyoruz. Bunun dışında ziyaretçilerimizin fuar dışında geçirdikleri vakitleri de önemsiyoruz ve İstanbul\'u doğru tanımaları için çalışıyoruz\" dedi. İyi bir fuarın aynı zamanda satış yapması gerektiğini de dile getiren Güreli, böylece devamlılık kalitesinin de ortaya koyulacağını belirtti.

\"PARKI FUARA, FUARI PARKA TAŞIDIK\"

Bu sene ilk kez Tabanlıoğlu ile iş birliği yaptıklarını ve mimari açıdan özel bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Güreli, \"Fuarın estetiği için bu çalışmayı yaptık. Fuar alanında bir park havası yaratmak istedik ve yerleri suni çimle kapladık. Bu şekilde bir park anlayışı ilk kez bir fuarda kullanıldı. Bunun yanı sıra bir sergimizi de gerçek bir parka taşıdık. Yani parkı fuara fuarı da parka taşımış olduk. İstanbul\'un parklarında sanatın eksik olduğunu düşünüyoruz. O nedenle yıl içinde de park sergileri yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"FUARLAR ÇAĞDAŞ SANATA YÖN VERİR\"

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü\'nün desteğiyle Demokrasi Parkı\'nda açılacak \"Beşinci Element\" heykel sergisinin küratörlüğünü üstlenen Hasan Bülent Kahraman, \"Sergide 4 elementin dışında beşinci element olarak heykeli gösteriyoruz. 3\'ü Türkiye\'den olmak üzere toplam 9 sanatçının eserlerini sergileyeceğiz. Sergimiz kendi metafiziğini de içinde barındırıyor olacak\" dedi.

Contemporary İstanbul\'un sadece bir fuar olmadığını dile getiren Kahraman, \"Fuarlar sadece ticaret merkezleri değildir. Bugün çağdaş sanatın yapısını değiştiren bir özelliğe de sahiptirler. Çağdaş sanatın bugün en önemli özelliklerinden birisi fuarda kendisini sınaması ve değiştirmesidir. Modern sanat kendi üstünde düşünen bir sanattır, daha içe dönüktür. Güncel sanat ise politiktir. Toplumsal, siyasal, bireysel anlamda meydana gelen her şey gündelik sanatın içindedir. Bu sanatın fuarlardan etkileniyor olmasını dikkate almak lazım\" diye konuştu.

Contemporary İstanbul\'a yurtdışından katılacak galerilere ilişkin bilgi ise etkinliğin 2017 yılı Direktörü Kamiar Maleki tarafından verildi.

Toplantının ardından sanatçı Olcay Kurt\'a ait eserlerin bulunduğu sergi gezildi. Otelin çeşitli alanlarına yayılan 20\'ye yakın eserinde Kurt, ağırlıklı olarak görsel basılı medyada yer alan ve şiddet unsurunu içeren görselleri kendi tekniğine uygun biçimde resmediyor.

CONTEMPORARY İSTANBUL\'DA SANATSEVERLERİ NELER BEKLİYOR?

Akbank\'ın desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda düzenlenen sergide 42’si yabancı, toplam 73 galeri ile yaklaşık bin 500 sanat eseri sanatseverler ile buluşacak. CI’ın geleceği kucaklayan bir uzantısını oluşturan Plugin yeni medya bölümü “Natura Nova” başlıklı özel bir sergi ile karşımıza çıkacak. Fuarın tartışma ve konuşma serisi CI Dialogues bu sene 14 Eylül Perşembe ve 15 Eylül Cuma günleri“Hareket” konusunu sanatsal bakış açısıyla ele alacak. Akbank Sanat\'ın bu sene yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ı ağırladığı CI\'da Yıldız Holding Ülker Çocuk Sanat Atölyesi’ni gerçekleştirecek.

Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120 eseri CI sırasında ilk kez bir araya getiren Collectors’ Stories projesi kapsamında Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin kendi koleksiyonlarından seçtiği eserler geçen yıl sergilenmişti. Bu yıl ise eserler Collectors’ Stories Kitabı\'nda toplandı. Ön lansmanı Ağustos ayında Bodrum\'da yapılan kitabın lansmanı ise fuar sırasında gerçekleşecek.

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