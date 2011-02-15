-CONTADOR'A DOPİNG CEZASI VERİLMEDİ MADRİD (A.A) - 15.02.2011 - İspanya Bisiklet Federasyonu (RFEC) Müsabaka Komitesi, kanında doping maddesi çıkan ünlü bisikletçi Alberto Contador'a ceza verilmeyeceğini resmen açıkladı. Contador, şampiyon olarak bitirdiği 2010 Fransa Bisiklet Turu sırasında yapılan doping kontrolünde kanında ''klenbuterol'' adlı yasaklı madde tespit edilince geçici olarak yarışmalardan çıkarılmıştı. RFEC'in açıkladığı karar sonrası ünlü İspanyol bisikletçinin hemen yarışlarda yer alabileceği ve yarın Portekiz'in Algarve bölgesinde yapılacak yarışlara resmen katılabileceği bildirildi. Bundan sonraki süreçte, RFEC'in kararıyla ilgili olarak Uluslararası Bisiklet Birliği ve Dünya Anti-Doping Ajansı'nın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etmeleri için önlerinde 1 aylık süre bulunuyor. İtiraz edilmezse Contador, doping skandalından tamamen aklanmış olarak çıkacak. İspanyol bisikletçi, bu zamana kadar doping kullandığı iddialarını hep yalanlamış, ''klenbuterol'' maddesinin serbest bir gününde yediği etten geçtiğini savunmuş ve en ufak bir cezayı bile kabul etmeyip mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söylemişti.