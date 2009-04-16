Conolar otogarı bastı, camları kırdı

Adana’da çıkardıkları olaylarla tanınan Cono aşireti üyesi bir grup, iddiaya göre haraç istedikleri otogar esnafından olumsuz yanıt alınca taş ve sopalarla saldırdıkları yazıhanelerin camlarını kırıp, taksilere zarar verdi.



Olay, saat 15.30 sıralarında Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, otogara gelip taş ve sopalarla saldırdıkları bazı yazıhanelerinin camlarını kırıp, dışarıdaki bazı araçlara zarar verdi. Saldırganlar olaydan sonra kaçarken, işyerleri zarara uğrayan otogar esnafı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Otogarda yapılan incelemede Hatay Jet, Hatay Tursan ve Ceyhan Birlik adlı firmaların yazıhanelerinin camlarının kırıldığı, park halindeki 2 taksiye de zarar verildiği belirlendi.



'Tehdit ediliyorduk'



Otobüs firması yetkilisi Ayhan Erdilli, saldıranlara hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, ``Conolar uzun zamandır bizi haraç vermediğimiz için tehdit ediyor. Daha önce de birkaç kez saldırmışlardı. Bugün de çocuk ve kadınların da bulunduğu bir grup gelip, yazıhanelerimize saldırdı. Çok kalabalık geliyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Polisler artık bunlara bir çözüm bulmalı. İş yapamaz olduk. Bu saldırganların yakalanıp, cezalandırılmasını istiyoruz'' dedi.



Başka bir firma yetkilisi Fuat Yavuzhan da, otogarda can güvenliklerinin olmadığını, bazı işyerlerinin bu yüzden kapandığını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

