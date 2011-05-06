-CONO AŞİRETİ KAVGASINDA: 1 ÖLÜ, 9 YARALI ADANA (A.A) - 06.05.2011 - Adana'da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 9 kişi yaralandı. ''Cono aşireti'' olarak bilinen kişilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tüfek, taş, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada yaralanan 4 kişi, Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Gezici, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada ölüm haberinin duyulması üzerine mahallede iki grup arasındaki kavga yeniden başladı. Kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı. Kavga sırasında Gezici'nin yakınları karşı gruptan bir kişiye ait olduğu öğrenilen evde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri müdahalede ederek yangını söndürdü. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki güvenlik tedbirlerinin ve soruşturmanın sürdüğü, yaralı polis memurlarının Adana Numune Hastanesinde tedavi altına alındıkları bildirildi.