-CONNECT, NEW YORK'TA TAKSİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Ford Transit Connect'in, New York'ta taksi olarak kullanılmaya başlanacağı bildirildi. Ford Otosan açıklamasında, Kocaeli fabrikasında üretilen ve Kuzey Amerika pazarına 2010 yılında giriş yapan aracın, New York şehrinde de hizmet vereceği, ilk etapta 200 adetlik teslimatı yapılacak aracın sevkiyatının Ford Otosan Gölcük limanından başladığı kaydedildi.