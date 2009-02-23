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Dünya

Condoleezza Rice 2.5 milyon dolara kitap yazacak

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice, 2,5 milyon dolar karşılığında Bush dönemi, ailesi ve gençliğini anlatacağı 3 kitap yazacak.

23 Şubat 2009 02:00

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice, 2,5 milyon dolar karşılığında Bush dönemi, ailesi ve gençliğini anlatacağı 3 kitap yazacak. 
 
RandomHouse bünyesindeki Crown yayınevi ile 3 kitaplık bir anlaşma imzalayan eski ABD  Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 2.5 milyon dolar alacak.

Rice, ilk olarak Bush hükümeti dönemindeki hatıralarını kaleme alacak. 2011 yılında yayımlanması planlanan kitabı, Rice’ın ailesi ile ilgili anılarını anlatacağı kitabı izleyecek. Bu kitabın gençler için olan versiyonu da 2012 yılında yayımlanacak.

ABD Başkanı Barack Obama’nın senatörken yayımladığı “The Audacity of Hope - Umudun Cesareti” adlı kitabı da aynı yayınevi tarafından basılmıştı.


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