Concepcion kenti yer değiştirdi

T24 - Şili'de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, depremin en çok etkilediği Concepcion kentinin 3 metre batıya kaymasına yol açtı. Bilim adamları başkent Santiago'nun da yer değiştirdiğini tespit etti.





Dünya son haftalarda birbiri ardına meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Bu yılın en büyük deprem felaketini yaşayan ülkeler şüphesiz Haiti ve Şili oldu. Bilim adamları, Şili’de meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, Concepcion kentinin 3.04 metre batıya kaydığını tespit etti.



Küresel konumlandırma istasyonlarından alınan son veriler bilim adamlarını şaşırttı. 27 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası sadece depremin en çok etkilediği Concepcion kenti değil, aynı zamanda başkent Santiago da konum değiştirdi. Amerikalı ve Şilili bilim adamlarının yaptığı ve Ohio Üniversitesi'nce yayımlanan araştırmaya göre, Santiago kenti 27.7 santimetre batıya kaydı.





Başkent Santiago da batıya kaydı



Şili depremi şu ana kadar ölçülen en şiddetli depremdi. Ülkede ana deprem sonrası, yüzlerce artçı sarsıntı da meydana geldi. Bunlardan bazıları 6.0 büyüklüğüne ulaştı.



Sarsıntılar bazı komşu ülkelerde dahi hissedildi. Sadece hissedilmekle kalmadı, deprem bu ülkeler üzerinde de etkisini gösterdi. Örneğin, son ölçümlere göre, Arjantin’in başkenti Buenos Aires, deprem sonrası 4 santimetre yer değiştirdi.



Şili İçişleri Bakan Yardımcısı Patricio Rosende, Şili’deki ölü sayısının 497 olduğunu açıkladı. Yetkililer şu ana kadar 800’den fazla kişinin ölmüş olabileceğini belirtiyordu. Çünkü hâlâ enkaz altında onlarca ceset olduğu tahmin ediliyor.





Dünya ekseninde kayma



NASA bilim adamları, Haiti'de 12 Ocak'ta meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, dünya ekseninde 8 santimetrelik kayma meydana geldiğini açıklamıştı. Bu durum, Dünya'nın kendi çevresinde dönme süresinin saniyenin milyonda biri anlamına gelen 1.26 mikrosaniye kısalmasına yol açmıştı.







