Comolli, ilk teknik direktör önerisini yönetime sundu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunda sona yaklaşılıyor. Comolli, yönetime Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’un yardımcısı Zeljko Buvac'ın ismini sundu.

Ali Koç’un başkan seçilmesiyle sportif direktörlük görevine getirilen Fransız futbol adamı Damien Comolli, başkanla koordineli bir şekilde bu konuyu sonuca götürmeyi hedeflerken yarın kendisi için düzenlenecek basın toplantısı öncesinde Fenerbahçe’nin yeni sezonda teknik direktörlüğünü yapacak ismi duyurmayı hedefliyor. Aykut Kocaman ile görüşmeler gerçekleştiren Comolli bunun yanı sıra yurt dışına da giderek bazı girişimlerde bulunuyor. Aslında listenin başında PSG’nin eski teknik direktörü Laurent Blanc yer alırken, Fransız teknik adamın önceliğinin kalburüstü takımlar olması bu işi çıkmaza sokuyor.

Kiç kimse olmazsa Kocaman

Kısa süre içerisinde teknik direktör krizini çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler bu yüzden Blanc’ın önceliklerinin farklı olması sebebiyle rotayı Jürgen Klopp’un yardımcısı Zeljko Buvac’a da çevirdi. Bu isimle görüşmeler yapan Comolli eğer istediği sonuca ulaşamaz ise Aykut Kocaman ile devam etmenin en doğru karar olacağını düşünüyor. Yerli teknik adaylar arasında Kocaman dışında kimseye sıcak bakılmazken, son kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Aachen iddiası

Fenerbahçe'de genç oyuncular yetiştirmek için yeni sezon öncesinde yoğun bir çalışma yapılıyor. Başkan Ali Koç, gerek seçim öncesinde gerekse de koltuğa oturduktan sonra tüm söylemlerinden gençlere verecekleri önemi vurgulayıp özellikle de gurbetçi gençler için de Avrupa’da bir kulüp satın alınabileceğini söylemişti. Nitekim bu konuda da emin adımlar atılırken başkan Ali Koç’un, Alman Regionalliga kulübü Alemannia Aachen’ı satın alarak Fenerbahçe için pilot takım olarak kullanmak istediği iddia edildi.

Badelj gündemde

Önümüzdeki sezonda kadroyu yenilemeyi hedefleyen Fenerbahçe için birçok transfer iddiası gündeme geliyor. Özellikle Avrupa basını Sarı-lacivertliler için birbiri ardına isimleri yazarak transfer haberleri veriyor. Bu isimlerden biri de Milan Badelj. Fiorentina’da forma giyen ve 30 Haziran itibariyle sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Kanarya ciddi anlamda ilgileniyor. FFP açısında sıkıntılı bir durumda olan Fenerbahçe’nin Hırvat oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle transferde ısrarcı olduğu iddia edildi.