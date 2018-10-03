Commerzbank'tan dolar/TL tahmini: Brunson serbest kalırsa...

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması durumunda dolar/TL kurunun 5.50'lere geri çekilebileceğini belirtti.

Enflasyon tahmini tuttu

Boomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan Ghose, enflasyon verisinin yüzde 24 seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ghose'nin bu tahmini sonrası TÜİK, enflasyon verisini açıkladı. Veriye göre yıllık enflasyon yüzde 24,52 oldu.

Ekonomist, Brunson'ın bırakılmaması durumunun da önceden fiyatlandığını ve çok fazla hareket görülmeyeceğini belirterek kurun en fazla 6.15'lere yükselebileceğini belirtti.

Ghose Brunson'ın serbest bırakılması durumunda ise kurun 5.50'lere geri çekilebileceğini belirtti.

Ghose, "Kurda 5.50'lerin sürdürülebilir olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Eğer enflasyon yüzde 24'lere çıkar ve TCMB adım atmazsa sürdürülebilir olmaz" yanıtını verdi.