Çömez'den Gül'e destek

Ergenekon soruşturmasında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla firari olarak aranan eski AKP milletvekili Turhan Çömez, Londra'da yeni bir oluşum başlattı ve adını da "Günışığı Hareketi" koydu.



Çömez'in Türkiye'deki seçmenlerine ve destekçilerine ulaşmak için kullandığı yöntem ise internet oldu. Bir yandan kendi adıyla kurulmuş olan www.turhancomez.com sitesini yenileyen ve bu siteyle www.gunisigihareketi.com sitesini birbirine yönlendiren Çömez, diğer yandan da sosyal paylaşım sitesi facebook'ta, "günışığı hareketi"ni oluşturdu.



İnternet sayfasında Gül'ün Ermenistan gezisini değerlendiren Çömez'den sürpriz bir destek geldi. Çömez, şunları yazdı:



'Bu ziyareti eleştirenlerin aksine çok önemsiyorum ve yararlı buluyorum' diyen Çömez, 'Ermenistan’daki bir çok tabu yıkılacak ve yeni arayışlar, yumuşamalar ortaya çıkacaktır. Ermeni halkı bir çok süreci farklı bir mantıkla değerlendirmeye ve sorgulamaya başlayacaktır. Sözde soykırım konusundaki duygusal kısırdöngünün kırılması için bir fırsat olacaktır.



Ermenistan iç siyasetinin büyük bir bölümü Türk düşmanlığına endekslenmiş durumda. Bu kısır döngü kırılacak, iç siyasette yeni algılar oluşacak, yeni adımlar atılacaktır.



Ermenistan Ermenileri, meselenin diaspora ile değil kendileri ile çözüleceğini anlayacaklardır. Bu da çözüm için yeni açılımlara neden olacaktır.



Türkiye ile ekonomik ilişkiler için kapı aralanacak bu da taraflara önemli katkılar sağlayacaktır. Halen Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye ile sınırdaş olan ve denize çıkışı bulunmayan Ermenistan’ın dış ticareti oldukça sorunlu. Türkiye’den gelen mallar Gürcistan üzerinden ülkeye giriyor. Gürcistan’daki kriz Azerbaycan ile savaş halinin sürmesi, İran’a uygulanan ambargo, Ermenistan’ın dış ticaretini ciddi olarak etkiliyor. Bu bakımdan Türkiye ile ticari ilişkilere son derece sıcak bakan Ermeniler, bu ziyaretin ardından yeni arayışlara girecek ve özellikle iş dünyası Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için hükümeti zorlayacaktır.



Karabağ sorunu için Türkiye’nin reel olarak devreye girmesi söz konusu olacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan’ın Fransa’da yaptığı görüşmeler, belki de Türkiye’nin etkin katılımı ile bir çözüm yoluna girebilecektir. Ziyaret kimilerinin zannettiği gibi Azerbaycan’ın olumsuz tepkisine değil, olumlu yaklaşımına neden olacaktır.'



Çömez, yurtdışına çıkarken oğluna yazdığı satırları da sayfasında yayımladı.

