Cömert: Ele geçirirsek kalan 4 bin kişinin ismini de yayımlarız

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, TMK savcıları Adem Özcan ve Adnan Çimen'in emri ile dinlendiği öne sürülen 7 bin arasındaki, yayımlanmayan 4 bin kişinin isimlerini ele geçirmeleri durumunda yayımlayacaklarını açıkladı. Cömert, dinleme listesiyle ilgili "Binlerce kişiyi dinlemişler. Bu dosya kapsamında yaklaşık 7 bin kişiyi dinlemişler. Bu 7 bin kişinin yaklaşık 3 binini açıkladık. Muhtemelen devamı da gelecek" dedi.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, "Bu büyük bir skandal, yani bir dosya bulmuşlar o dosyaya dinlemek istedikleri herkesin adını koymuşlar" dedi. Cömert, listedeki diğer 4 bin kişinin isimlerine de ulaşabilmeleri durumunda açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Cömert, şöyle devam etti:

"Bu büyük bir skandal, yani bir dosya bulmuşlar o dosyaya dinlemek istedikleri herkesin adını koymuşlar. Binlerce kişiyi dinlemişler. Bu dosya kapsamında yaklaşık 7 bin kişiyi dinlemişler. Bu 7 bin kişinin yaklaşık 3 binini açıkladık. Muhtemelen devamı da gelecek. Bunların içinde çok çeşitli görüşlerden, mesleklerden insanlar var. Bir kere bakanlar var, çok sayıda gazeteci var, işadamı var. Onun dışında listeye bakınca kim olduğunu pek bilmediğimiz ama herhalde her biri maksatlı olarak dinlenmiş çok sayıda kişi var. Bu yargıdaki ve emniyetteki paralel örgütlenmenin çalışma tarzını ortaya çıkartıyor. Birtakım sonuçlara ulaşmak için bunların bir kısmı şantaj amaçlı yani birtakım görüşme kayıtlarını ortaya çıkarıp daha sonra siyasi veya başka maksatlar için kullanma amacı taşıyor."

20 bine ulaşabilir

Cömert, genellikle daha çok devletin görevlilerine ait ses kayıtlarının ve son dönemlerde internetin bir şekilde kontrol altına alınmasının tartışma konusu yapıldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Ama daha çok tartışılması gereken aslında vatandaşın hakkını, hukukunu gözetmek göreviyle görevlendirilmiş insanların kalkıp vatandaşın haksız yere takip edilmesini sağlamakla uğraştığını görüyoruz. Yani hukuk adamlarının bu tür hafiyelik işleriyle ama vatandaşın aleyhine olan hafiyelik işleriyle meşgul olduğunu görüyoruz. Neresinden bakılırsa bakılsın büyük bir olay ve Türkiye tarihinin en büyük telekulak skandalı aslında. Hiç bu kadar hacimli bir dosya görmemiştik şimdiye kadar. Selam terör örgütü bahanesiyle ortaya atılan dosya çerçevesinde dinlenenler bunlar. Bunun dışında başka paketler var. 3-4 tane pakette bu dinleme sayısının 20 bine ulaşacağı tahmin ediliyor."