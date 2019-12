.com 25 yaşında

T24 - İlk .com uzantılı alan adı Mart 1985'te Massachusetts'de tescil edilmişti. İnternette .com uzantılı ilk alan adının kaydettirilmesinin üzerinden tam 25 yıl geçti.



Massachusetts’teki Symbolics bilgisayar firması, .com uzantılı ilk web adresini Mart 1985’te tescil ettirerek internet tarihine geçti. Aynı yıl içinde beş firma daha bu uzantıya sahip alan adları aldı. Başlarda oldukça yavaş ilerleyen ‘alan adı kapma’ yarışı daha sonra büyük hız kazandı. Bir milyonuncu .com adresi 1997’de kaydedildi.



Bugün 250 milyon web adresinin en az 80 milyonu .com uzantılı ve buna her ay yaklaşık 668 bin adres daha ekleniyor. 1985-2000 arasında kaydedilen .com alan adı sayısı 21 milyonken, 2000 ile 2010 arasında bu rakam 57 milyonu buldu. Bu da 1 trilyondan fazla web sayfasıan denk geliyor.



1990’ların başlarına kadar pek az kişinin haberdar olduğu .com uzantılı web adresleri, BBC’nin haberine göre, özellikle Netscape’in Mosaic internet tarayıcısının yayınlanmasıyla popüler olmaya başladı.



Uzmanlar, Mosaic sayesinde sıradan insanların da internete girmeye başladığını ve alan adı kayıt işlemlerinin katlanarak arttığını belirtiyor. 'Ticari' anlamında olduğundan başlarda sadece firmaların tercih ettiği uzantı, daha sonra her kesimce tescil edilip kullanılmaya başlandı.



Bugün dünyada 1.7 milyar insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri internet kullanıyor. .com uzantılı alan adlarının dağıtımından sorumlu Verisign firmasının CEO'su Mark McLaughlin, tüm uzantılar dahil günde aldıkları alan adı talebinin 1995 yılının tümünde alınana eşit olduğunu söyledi.



McLaughlin, 2020 yılında internette çalışır durumda 4 ila 6 katrliyon web sayfası olacağı tahmininde bulundu.



1985 ve 1986'da .com alan adını alan ilk 10 şirket tarih sırasıyla şöyle:



Symbolics.com - 15 Mart 1985

BBN.com - 24 Nisan 1985

Think.com - 24 Mayıs 1985

MCC.com - 11 Temmuz 1985

DEC.com - 30 Eylül 1985

Northrop.com - 7 Kasım 1985

Serox.com - 9 Ocak 1986

SRI.com - 17 Ocak 1986

HP.com - 3 Mart 1986

Bellcore.com - 5 Mart 1986