Colosseum'u ateşe verdiler!

T24- Avrupa'nın kültürel mirasına dikkat çekmek için bir proje hazırlayan iki Danimarkalı sanatçı, dünyanın en ünlü tarihi yapılarından biri olan Colosseum'u ateşe verdi. Colosseum'un içine kurulan ekranlar ile sanal bir ateş yaratan sanatçılar, projeleriyle Avrupa'nın kültürel mirasının nasıl korunduğuyla ilgili tartışma başlatmayı amaçlıyor.





Tarih boyunca en görkemli yapılardan biri olmuş, en cengaver gladyatörlere mezar olmuş, Roma İmparatorluğu'nun ikonik simgesi ve Vatikan için paskalya töreninin düzenlendiği yer.



İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Colosseum... Dünyanın yedi harikasından biri olan Colosseum ateşe verildi. İki Danimarkalının projesiyle hayata geçen etkinlikte ortaya ilginç görüntüler çıktı...



Danimarkalı sanatçıların amacı ise, Avrupa'nın kültür mirasına dikkat çekerek daha iyi durumda olmalarını sağlamak..



Colosseum'un sanal olarak yanışı ise üç gün sürecek. Herkes tarafından görülmesi için ise izleyenlerden ücret alınmayacak.



