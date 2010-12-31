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Spor

COLMAN, ALANZİNHO VE JAJA BUGÜN DE YOK BELEK (A.A)

31 Aralık 2010 15:38

-COLMAN, ALANZİNHO VE JAJA BUGÜN DE YOK BELEK (A.A) - 31.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki Gloria Serenity Otel'de devre arası hazırlıklarına devam etti.  Otelin spor tesisinde teknik direktör Şenol Güneş gözetiminde bu sabah yapılan antrenmanda bordo mavili futbolcular, üç grup halinde performans testinden geçti. Antrenmana 2 Ocak Pazar gününe kadar izinli olan Selçuk İnan katılmadı. Gustavo Colman, Alanzinho ve Jaja ise izinsiz oldukları halde bugün de antrenmanda yer almadı. Trabzonspor yönetimi, izinli olmadıkları halde antrenmana katılmayan üç yabancı futbolcu için bugün de Antalya 2. Noterine tespit yaptırdı. İzin süresini tamamlayan İbrahima Yattara ise dün akşam kampa katıldı. Yattara, bugünkü antrenmanda takım arkadaşları ile performans testinden geçti. Bordo-mavililer, 1,5 saat süren antrenman sonrası takım otobüsü ile otele döndü.

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