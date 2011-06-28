-COLMAN 3 YIL DAHA TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A) - 28.06.2011 - Trabzonspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Gustova Colman ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Takımımızın başarılı oyuncusu Gustavo Colman'ın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Buna göre Colman'ın 2013 yılında bitecek sözleşmesi, 2016 yılında sona erecek'' denildi. Bu arada Trabzonspor Kulübü'nün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, sözleşmenin uzatılması konusunda futbolcu ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, 2011-2012 ve 2015-2016 sezonları arasında sözleşme gereğince futbolcuya yıllık 1 milyon 155 bin avro garanti ücret verileceği bildirildi. Trabzonspor'a 2008 yılında transfer olan Colman, sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte 5 yıllık süreçte 5 milyon 775 bin avro garanti ücret alacak.