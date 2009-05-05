Çöllü: Almanya'nın hukuk yardımı talebi oldu mu?

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Deniz Feneri e.V davası kapsamında, Almanya'nın 3 Kasım 2008 tarihli bir yazı ile hukuki yardım talebinde bulunup bulunmadığını sordu.



Çöllü, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, Deniz Feneri e.V davasının süreci ile ilgili olarak hazırlanan "Adli Yardım Talepleri Bilgi Notu"nda yer alan ‘Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının Türk adli makamlarına yönelik olmak üzere 2 adet adli yardım talebi’nin söz konusu olduğunu iddia ederek, iki talebin kapsam ve tarihlerini öğrenmek istedi.



CHP Antalya Milletvekili Çöllü, Adalet Bakanı Ergin'e şu soruları yöneltti:



"Söz konusu bilgi notunda bir talebin 24 Nisan 2009 tarihli olduğu bilgisi yer alırken, ikincisi 3 Kasım 2008 tarihli talep midir? Bu talep yazısı ile ilgili hangi süreçler izlenmiş ve ne işlem yapılmıştır? Hukuki yardım talebi kapsamında gündeme getirilen 'suçlananların kimliklerinin belirlenmesi için fotoğraf, parmak izi ve avuç içi izlerinin gönderilmesi' Alman yetkililerin Türkiye'de yürütülecek çalışmalar katılmasına izin verilmesi ile ilgili taleplere ne yanıt verilmiştir? Yanıt verilmemiş ise gerekçesi nedir?



Bakanlığınızca hazırlanan bilgi notunda, Alman makamlarının 24 Nisan 2009 tarihli adli yardım talepleri ile ilgili süreç konusunda bilgi verilirken, aynı bilgi notunda 3 Kasım 2008 tarihli hukuki yardım başvurusunun yer almamasının gerekçesi nedir? Bu talepler, dava ve soruşturma süreci ile görülmemiş midir? Söz konusu başvuru ile ilgili olarak hangi süreçlerin izlendiğini kamuoyuna açıklayacak mısınız? Evrak ile ilgili bir işlem yapılmamış ise söz konusu süreci soruşturma konusu yapacak mısınız?"



