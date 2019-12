-COLLET: TEKNİK AKSAKLIK HER İKİ TAKIMI DA ETKİLEDİ İZMİR (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Lübnan'ı yenen Fransa Milli Takımı Antrenörü Vincent Collet, "teknik aksaklık her iki takımı da etkiledi" dedi. Fransa Milli Takımı Antrenörü Vincent Collet maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk periyotta savunmada dünkü kadar iyi olmadıklarını buna karşılık Lübnan'ın iyi olduğunu ve hızlı bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. İsabetli atışlar yakaladıklarını ifade eden Collet, ''Rakibe faul yapmak zorunda kaldık. Ancak teknik aksaklık her iki takımı da etkiledi. Lübnan takımı maçı çevirmek için büyük çaba sarf etti. Takım ruhları çok iyiydi'' diye konuştu. Fransız oyuncu Mickael Gelabale, dünkü gibi güzel bir oyun ortaya koyduklarını ve karşılaşmayı galip bitirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti. -LÜBNAN Lübnan Milli takim Antrenörü Tab Baldwin ise oyuna iyi başladıklarını, ancak ikinci periyotta potada yaşanan sorunun ardından rakiplerinin farklı bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle planlarının dışına çıktıklarını kaydeden Baldwin, ''Rakibimiz iyi işler yaptı. İçerden 38 sayı ürettiler. Bundan çok etkilendim. 2. çeyrekten sonra bazı sıkıntılarımız oldu. Bugün istediğimiz performansı gösteremedik ama bir sonraki oyunda daha iyi olacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Lübnanlı oyuncu Ghaled Reda ise oyuna kötü başladıklarını ve mağlup olduklarını belirterek, Yeni Zelanda müsabakasında daha iyi olacaklarını söyledi. Reda, potada yaşanan sorunun her iki takımı da aynı düzeyde etkilediğini ifade etti.