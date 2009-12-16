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Spor

Colin Kazım'ın babası karakolda

Colin Kazım Richards'ın babası Rodney Richards, gazetecilere hakaret ettiği iddiasıyla Levent Polis Merkezinde ifade verdi.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - Fenerbahçeli futbolcu Colin Kazım Richards'ın babası Rodney Richards, gazetecilere hakaret ettiği iddiasıyla Levent Polis Merkezi'nde ifade verdi.

Beşiktaş Etiler'de bir restoranda yemek yiyen futbolcu Kazım, babası ve arkadaşlarını görüntüleyen muhabirle tartışan Rodney Richards'ın, muhabire hakaret ettiği öne sürüldü.

Muhabirin şikayeti sonucu Kazım, babası ve arkadaşları Levent Polis Merkezine davet edildi.

Colin Kazım, polis merkezinde bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Baba Rodney Richards ise şikayet konusunda ifade verdikten sonra avukatı ile birlikte polis merkezinden çıktı.

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