Colin Kazım'ın babası karakolda

T24 - Fenerbahçeli futbolcu Colin Kazım Richards'ın babası Rodney Richards, gazetecilere hakaret ettiği iddiasıyla Levent Polis Merkezi'nde ifade verdi.



Beşiktaş Etiler'de bir restoranda yemek yiyen futbolcu Kazım, babası ve arkadaşlarını görüntüleyen muhabirle tartışan Rodney Richards'ın, muhabire hakaret ettiği öne sürüldü.



Muhabirin şikayeti sonucu Kazım, babası ve arkadaşları Levent Polis Merkezine davet edildi.



Colin Kazım, polis merkezinde bir süre kaldıktan sonra ayrıldı. Baba Rodney Richards ise şikayet konusunda ifade verdikten sonra avukatı ile birlikte polis merkezinden çıktı.

