Çölde büyük patlama testi

İsrail Jeofizik Kurumundan Rami Hofstetter, etkisi çeşitli Avrupa ülkelerinde de gözlenen patlamada amacın, binlerce kilometre uzakta bile ölçülebilen düşük frakanslı ses dalgaları yaratmak olduğunu belirtti. Testle, dalgaların atmosferde nasıl yayıldığını daha iyi anlamanın ve dalgaları takip eden uluslararası şebekeyi daha iyi derecelendirmenin hedeflendiği kaydedildi.

Hofstetter, bu şebekenin volkanik patlamalardan bazı nükleer deneylere kadar her şeyi izlediğini ifade etti.