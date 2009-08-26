Çölde büyük patlama testi

Bilim adamları, nükleer ve diğer patlamaları daha iyi gözleyebilmek için İsrail çölünde büyük bir kimyasal...
26 Ağustos 2009 03:00
Bilim adamları, nükleer ve diğer patlamaları daha iyi gözleyebilmek için İsrail çölünde büyük bir kimyasal patlama testi yaptı.
projede, patlama testi İsrailli bilim adamları tarafından yapıldı. İsrail, patlamada 81 ton kimyasal patlayıcının kullanıldığını bildirdi.
İsrail Jeofizik Kurumundan Rami Hofstetter, etkisi çeşitli Avrupa ülkelerinde de gözlenen patlamada amacın, binlerce kilometre uzakta bile ölçülebilen düşük frakanslı ses dalgaları yaratmak olduğunu belirtti. Testle, dalgaların atmosferde nasıl yayıldığını daha iyi anlamanın ve dalgaları takip eden uluslararası şebekeyi daha iyi derecelendirmenin hedeflendiği kaydedildi.
Hofstetter, bu şebekenin volkanik patlamalardan bazı nükleer deneylere kadar her şeyi izlediğini ifade etti.