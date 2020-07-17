Çölaşan: Rus ve Ukraynalı turistler belki virüsü Türkiye'den kapıp ülkelerine dönecek, belki de hepimize bulaştıracak; önlemler şimdiden alınsın

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Rusya ile uçak seferleri başladı başlayacak… Ve denize, güneşe hasret en az bir milyon Rus, Türkiye'ye yaz boyunca akın edecek. Rusya bu salgını en ciddi yaşayan ve en çok ölüm veren ülkelerin en başında yer alıyor. Rakamları onlar da bizim gibi yarı yarıya açıklıyor. Şimdi bir düşünün, önümüzdeki üç ay boyunca en az bir milyon Rus vatandaşını ağırlayacağız! Rus ve Ukraynalı turistler belki virüsü Türkiye'den kapıp ülkelerine dönecek, belki de hepimize bulaştıracak, önlemler şimdiden alınsın" düşüncesini dile getirdi.

Çölaşan, "İş sadece Ruslarla kalsa yine iyi!.. Ukrayna akın akın gelecek. İran gelecek. Yine bitmiyor.İngiltere'den gelecekler. Orta Asya ülkelerinden gelecekler. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Arap ve Afrika ülkeleri vesaire sayın sayabildiğiniz kadar. Korkuyorum. Bunlar virüsü önümüzdeki haftalarda plajlardan ve turistik tesislerden yaymaya başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda bazı tatil beldelerinde özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerle birlikte olmuştum. Onlarda kurallara uymak gibi bir anlayış hiçbir zaman yoktu. Bildikleri gibi, özgürce yaşıyorlardı. Onların kalabalığını ve açık büfelere hücum edişlerini görünce 'İstilaya gelen Rus ve Ukrayna silahsız kuvvetleri' demiştim! Eli kulağında, bir süre sonra yine akın akın gelmeye başlayacaklar. Belki virüsü Türkiye'den kapıp ülkelerine dönecekler, belki de hepimize bulaştıracaklar." yorumunu yaptı.

Çölaşan, "Sağlık Bakanı dahil Türkiye'de bütün yetkililer uyarıyor: 'Dikkat edelim, tehlike geçmedi'Ve biz işte böyle bir ortamda yurt dışından hiçbir sağlık denetimi olmadan gelecek koronalı turistleri ağırlamaya başlamak üzereyiz. Üstelik onları hava alanlarında folklor ekipleriyle, çiçeklerle karşılayacağız! Kimse yanlış anlamasın, 'Gelmesinler' demiyorum. Zaten gelecekler… 'Önlemler şimdiden ciddi biçimde alınsın da sonra pişman olmayalım' demeye çalışıyorum. Umudumuz Rus ve Ukrayna silahsız kuvvetleri! Zaten gelmezlerse, paracıkları bırakmazlarsa ekonomik açıdan daha beter oluruz, mahvoluruz." ifadesini kullandı.

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