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Ekonomi

Cola’nın Yönetim Kurulu Başkanı’da Kent oldu

24 Nisan 2009 15:12

Dünyanın en büyük içecek şirketi Coca-Cola'nın Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Muhtar Kent (56), yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle, Atlanta merkezli içecek üreticisi Coca-Cola'nın eski yönetim kurulu başkanı Neville Isdell'in (65) yerini aldı.

Şirketin Üst Yöneticiliğine Temmuz ayında getirilen Kent, dün yeniden başkan ve Üst Yönetici olarak da seçildi.

Kent, yıllık toplantıda, küresel durgunluğa karşın şirketin pazar payını artırmayı başarabileceklerini söyledi.

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