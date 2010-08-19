T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÇOLAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERBEST ANTALYA (A.A)

19 Ağustos 2010 21:56

-ÇOLAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERBEST ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - Antalya, İzmir, Ankara ve Adana'daki bazı belediyelerin temizlik ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla haziran ayında ikisi belediye başkanı 36 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, bugün gözaltına alınan Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı beldesi Belediye Başkanı Hasan Coşkun serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Abdülaziz Y'nin sahibi olduğu Antalya merkezli temizlik şirketinin girdiği bazı belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyon kapsamında bugün gözaltına alınan Çolaklı Belediye Başkanı Hasan Coşkun, adliye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Coşkun, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24