-ÇOLAKLI BELEDİYE BAŞKANI SERBEST ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - Antalya, İzmir, Ankara ve Adana'daki bazı belediyelerin temizlik ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla haziran ayında ikisi belediye başkanı 36 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, bugün gözaltına alınan Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı beldesi Belediye Başkanı Hasan Coşkun serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Abdülaziz Y'nin sahibi olduğu Antalya merkezli temizlik şirketinin girdiği bazı belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyon kapsamında bugün gözaltına alınan Çolaklı Belediye Başkanı Hasan Coşkun, adliye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Coşkun, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.