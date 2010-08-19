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ÇOLAKLI BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI ANTALYA (A.A)

19 Ağustos 2010 18:28

-ÇOLAKLI BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI ANTALYA (A.A) - 19.08.2010 - Antalya, İzmir, Ankara ve Adana'daki bazı belediyelerin temizlik ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Haziran ayında ikisi belediye başkanı 36 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, Manavgat Çolaklı Belediye Başkanı Hasan Coşkun da gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Abdülaziz Y'nin sahibi olduğu Antalya merkezli temizlik şirketinin girdiği bazı belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlediği operasyonda, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 20'si kamu görevlisi 36 kişinin tutuklanmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde Antalya polisi, Manavgat Çolaklı Belediye Başkanı Hasan Coşkun'u da gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Coşkun, sağlık kontrolünden geçirildi. Coşkun'un yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında isminin geçmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. 29 Mart yerel seçimlerinde Çolaklı beldesinde bağımsız belediye başkanı seçilen Hasan Coşkun, 7 Ağustosta, Başbakan Erdoğan'ın katıldığı mitingde AK Parti'ye geçmişti.  Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne çağrılmış, ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılan Tatı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.  ''Suç örgütü kurarak, ihaleye fesat karıştırmak'' ''rüşvet alıp vermek'' ile ''edimin ifasına fesat karıştırmak'' suçlamaları kapsamında 7 Haziranda Antalya merkezli başlatılan ve ''Kasırga'' adı verilen operasyon, 4 ildeki toplam 7 belediyenin ihalelerine yönelik genişletilmişti. Soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe'nin de aralarında yer aldığı 20 kamu görevlisi, ''İhaleye fesat karıştırmak'' ve ''rüşvet almak'', suç örgütü yöneticisi, üyesi ve örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 16 zanlı da ''Suç örgütü kurarak ihaleye fesat karıştırmak'', ''Edimin ifasına fesat karıştırmak'' ile ''Rüşvet vermek ve aracılık'' etmek suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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