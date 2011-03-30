-ÇOLAKKADI: ''BİZE AĞIR BİR GÖREV TAKDİR EDİP VERDİLER'' İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turan Çolakkadı, atama kararının kendilerine tebliğinden sonra yeni görevlerine başlayacaklarını belirterek, ''Bize ağır bir görev takdir edip verdiler. Buna layık olmaya çalışacağız şu an'' dedi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde bulunan makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çolakkadı, görevlendirmenin HSYK'nın takdiri olduğunu kaydederek, ''Onlar bu şekilde değerlendirmiş, ne takdir ederlerse elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışırız'' ifadesini kullandı. ''Zekeriya Bey'in elindeki soruşturmalar ne olacak, zorluk çıkmayacak mı?'' sorusunu da Çolakkadı, ''Zekeriya Bey'in soruşturma dosyasında ne var ne yok kendi bilir. Ben bilmiyorum. Benim bilgim dışında bunlar'' diye yanıtladı. Kararnamenin daha resmileşmediğini belirten Çolakkadı, kararın kendilerine tebliğinden sonra göreve başlayacaklarını kaydetti. ''Yeni atamaların, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamayla ilgisi var mı?'' sorusuna karşılık da Çolakkadı, bunları değerlendirenin HSYK olduğunu, onunla ilgili konuşamayacağını dile getirerek, ''HSYK, objektif değerlendirme yapar. Haberle ilgili işlem yapılacağını düşünmüyorum'' yanıtını verdi. Çolakkadı, ''HSYK kararnameleri eskiden azdı, şimdi neden fazlalaştı?'' sorusu üzerine de ''Demek ki daha iyi, daha hızlı çalışıyor. Bana öyle görünüyor'' dedi. -DOSYALAR UYAP ÜZERİNDEN TEVZİ EDİLECEK- Çolakkadı, özel yetkili cumhuriyet başsavcıvekilliğine yeni 5 savcı atandığını ve başka savcıların gelip gelmeyeceğini bilmediğini söyledi. Ellerinde kararname olduğunu, ayrıca HSYK'nın yazısını beklediklerini ifade eden Çolakkadı, 3 tane cumhuriyet savcısının başsavcıvekili, kendisinin de başsavcı olduğunu kaydetti. Çolakkadı, ''Mesele şu; devlet bir görev verirse yaparız. Yoksa kendimizin hiçbir çabası olmadı. Görev yeri değişikliğiyle ilgili meslek hayatımda yazılı veya sözlü bir talebim olmadı. Bize ağır bir görev takdir edip verdiler. Buna layık olmaya çalışacağız şu an'' dedi. Bir soru üzerine Çolakkadı, emekliliğine epey bir süre olduğunu söyledi. Atamanın, savcı Öz'ün basın mensuplarına yaptığı açıklamayla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin soruya da Çolakkadı, ''Sayın HSYK bütün hızıyla, gücüyle çalışıyor. Falan yerdeki bildirilerin ya da haberlerin çok da etkileyeceğini zannetmiyorum. Esasen Sayın Öz, başsavcıvekili oldu, terfi etti. Bir gün bir şekilde gidecek zaten. Kimse görevinde sonsuza kadar kalmaz'' yanıtını verdi. Savcı Öz de bunun üzerine, ''Kamuoyunda çok tartışılınca (basın açıklamasını) yazdık'' diye konuştu. Basın mensuplarına hitaben, ''Giderayak bir hatamız olduysa özür dileriz'' diyen Çolakkadı, yargı mensupları olarak görev yaptıkları adliyede ellerinden geleni yaptıklarını anlattı. Çolakkadı, ''Bizim prensibimiz şu; kanun ve adalet neyse onu yaparız'' dedi. Devam eden soruşturmalarla ilgili bundan sonraki süreçte görevlendirmenin nasıl olacağı ve kim tarafından yürütüleceğine ilişkin soruyu da Çolakkadı, ''Onlarca dosya var. Yargıtaya üye olan savcıların da elinde dosyalar vardı. Yeni savcılar gelene kadar o dosyalara baktılar. Yeni görevlendirme yapılan savcılarımızın ellerindeki dosyalar da burada UYAP üzerinden tevzi edilecek ve 25 savcıya paylaştırılacak'' şeklinde yanıtladı. Çolakkadı, görevlendirmelerin genelde UYAP üzerinden otomatik yapıldığını, ancak başsavcıvekilliğinin de takdiren görev verebileceğini, bir soruşturma dosyasına iki savcının da bakabileceğini anlattı. -BUGÜN YAPILAN ARAMALAR- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bugün bazı aramalar yapıldığının, ancak savcıların görev yerinin değiştiğinin hatırlatılması üzerine Çolakkadı, ''Biz hala burada görevliyiz. Arkadaşlar da görevde. 15 yıldır buradayım. 30 yıldır da bu işteyim. Bu mantığa göre, ilk görev yaptığım yerde kalmam lazım. Oysa sistem böyle değil. Bizim sistemimizde tayin olayı var'' diye konuştu. Çolakkadı, ''Ergenekon'' soruşturmasıyla ilgili olarak da ''4 yıl geçti. Büyük yargılamalar oldu. Soruşturmalar bir yerlere geldi artık. Belki yeni soruşturmalar açılabilir, ama çoğunlukla azaldı artık'' şeklinde konuştu. Turan Çolakkadı, DGM'lerde hakim ve savcıların 4 yıl görev yaptıktan sonra yerlerinin değiştirildiğini anlattı. CMK'da bu hükmün yer almadığını söyleyen Çolakkadı, DGM döneminde de bu adliyede büyük soruşturmaların yapıldığını, soruşturmaların savcılar değil savcılık kurumu tarafından yürütüldüğünü kaydetti. ''Soruşturma bir bütündür'' diyen Çolakkadı, ''Biz soruşturma yaptıklarımızın ismine bakmayız. Biz kanun adamıyız. Benim için Türkiye kanunları var. Bunu uygulamak önemli'' dedi.