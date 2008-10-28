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Yaşam

Cola değil, sigara

Hollandalı içecek üreticisi United Drinks, içen kişinin 1 ila 4 saatlik nikotin ihtiyacını karşılayan yeni bir içeceği piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

28 Ekim 2008 02:00

Hollandalı içecek üreticisi United Drinks, içen kişinin 1 ila 4 saatlik nikotin ihtiyacını karşılayan yeni bir içeceği piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Firma yetkilileri, Güney Afrika'da yetişen ve uyarıcı etkiye sahip olan bir çeşit otun özünden elde edilen içecek sayesinde bar ve restoranlarda uygulanan sigara içme yasağına çözüm üretecekleri savında.

Ancak sigara karşıtı gruplar, içeceğin bağımlılığı teşvik edeceğini öne sürerek satışına şiddetle karşı çıkıyor.

Son sağlık testlerinden de geçmesi halinde yılbaşından önce piyasaya sürülmesi planlanan içeçeğin 275 mililitresinde 21 kalori bulunuyor.

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