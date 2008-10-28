Cola değil, sigara

Firma yetkilileri, Güney Afrika'da yetişen ve uyarıcı etkiye sahip olan bir çeşit otun özünden elde edilen içecek sayesinde bar ve restoranlarda uygulanan sigara içme yasağına çözüm üretecekleri savında.

Ancak sigara karşıtı gruplar, içeceğin bağımlılığı teşvik edeceğini öne sürerek satışına şiddetle karşı çıkıyor.

Son sağlık testlerinden de geçmesi halinde yılbaşından önce piyasaya sürülmesi planlanan içeçeğin 275 mililitresinde 21 kalori bulunuyor.