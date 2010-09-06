Çöl ortasında dev telekulak

T24

Özel programla deşifre

İstihbarat ağının Urim’de bulunan ana üssü, yüksek tel örgüler, bariyerler ve köpeklerle koruma altına alınmış.Fransa’nın saygın aylık gazetesi Le Monde Diplomatique, dünyadaki en büyük istihbarat üslerinden birinin İsrail’de olduğunu ortaya çıkardı. Varlığı ilk kez ortaya çıkan dev üs, İngiltere’nin Yorkshire kentinde konuşlanan Amerikan istihbarat üssünden sonra dünyanın en büyük ulusal “telekulak” merkezi olarak görülüyor.Urim çölündeki üs, 31 Mayıs’taki Mavi Marmara baskınında, İsrail’in göz altına aldığı 16 yardım görevlisini götürdüğü Berşeba Cezaevi’ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üsteki 30’dan fazla özel geliştirilmiş uydu anteni, Orta Doğu’ya, Avrupa’ya, Afrika’ya ve Asya’ya yapılan telefon aramalarını, gönderilen e-postaları ve her türlü iletişimi ele geçirip deşifre edebiliyor. İstasyonda devletler, uluslararası organizasyonlar, yabancı şirketler ve politik organizasyonlar da takip ediliyor. Üsten çıkan özel kablolar Sicilya üzerinden tüm Akdeniz’e yayılıyor, ayrıca farklı ülkelerdeki İsrail büyükelçiliklerinin de bu üsle özel bağlantıları bulunuyor. Bu sistem üzerinden toplanan istihbaratlar, daha sonra İsrail ordusu ile İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’a gönderiliyor.Üsten gelen bilgilerin toplandığı merkezde çalışan bir uzman, gazeteye yaptığı açıklamada, diplomatik telefon trafiklerini ve diğer uluslararası görüşmeleri İngilizce ve Fransızca’dan İbranice’ye çevirdiklerini, üsten gelen bilgilerin özel deşifrasyon programlarıyla en ince detayına kadar incelendiğini söyledi. Üssün Akdeniz’deki tüm gemilerin, ama özellikle Gazze’ye doğru yol alanların iletişimini de sürekli kontrol ettiği belirtiliyor. Yani Mavi Marmara gemisinin telsiz mesajlarının buradan dinlenmiş olma ihtimali bulunuyor.