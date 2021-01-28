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"Çoklu baro" eylemine katılan 23 avukat hakkında soruşturma başlatıldı

28 Ocak 2021 15:50

Çoklu baro yasasını protesto etmek için 3 Temmuz'da Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatların 23'ü hakkında soruşturma başlatıldı. 

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok yerde avukatlar çoklu baroyu protesto etmişlerdi. Avukatlar son olarak 3 Temmuz 2020'de Ankara Adliyesi önünde toplanarak protestoda bulundu. Yasa tasarısı ise 11 Temmuz'da TBMM'de kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye önünde toplanarak düzenlemeyi protesto eden 23 avukat hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan soruşturma açtığı ortaya çıktı. Ankara Barosu üyeleri, adliye önünde bir araya gelerek soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen binlerce meslektaşımız arasından seçilen 23 meslektaşımız hakkında başlatılan soruşturma mesneti korku ve niyeti gözdağı olan beyhude bir çabadan ibarettir" dedi.

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