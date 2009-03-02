Çökertme davasından 37 yıl hapis çıktı

5 yıl önce gerçekleştirilen Çökertme operasyonunun davasında Ahmet Tekin Baykal, 37 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir ve Aydın çevresinde, 5 yıl önce, elebaşılığını Ahmet Tekin Baykal'ın yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik `Çökertme' adı verilen operasyonla ilgili dava sonuçlandı. `Anafor' operasyonuyla ilgili davada tutuklu bulunan Baykal, `Çökertme' davası kapsamında çeşitli suçlamalardan toplam 37 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, başka bir davadan dolayı tutuklu bulunan Hüseyin Özbay, tutuksuz yargılanan sanıklar Timur Gaman, Ayhan Bal, Akın Ersoy, Hamza Akdeniz ile Hakan Yılmaz katıldı. Duruşmaya Ahmet Tekin Baykal ile diğer 41 sanık katılmadı.



Yargılama sonunda Ahmet Tekin Baykal, `silahlı örgüt yöneticisi olmak' suçundan 2 yıl 1 ay, `4 kişiye yönelik yağma' suçundan 33 yıl 4 ay, `2 kişiye yönelik nitelikli iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan 20 ay olmak üzere toplam 37 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 29'u, Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki örgüte üye oldukları iddiasıyla 1'er yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Suat Gül'ün yargılama süresi içinde vefat ettiği belirtildi.



Üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair yeterli nitelikte kuşkudan uzak inandırıcı kanıt bulunamadığı belirtilen 17 sanığın da beraatine karar verildi.



Öte yandan, Ahmet Tekin Baykal'a, Aydın Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 1999 yılında verilen, ancak Şartla Salıverme Yasası nedeniyle infazı gerçekleştirilmeyen 20 yıl hapis cezasının da bu cezayla birlikte çektirileceği kaydedildi.



Operasyonun içeriği



İzmir, Aydın ve çevresinde çeşitli yağma suçlarına karıştıkları saptanan Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik 2003 yılı Kasım ayında, `Çökertme' adlı operasyon başlatılmış, ilk etapta 26 kişi gözaltına alınmış, 48 sanık hakkında dava açılmıştı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava sürerken, yasa değişikliği nedeniyle dosya terör ve organize suçlarla yetkili İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ahmet Tekin Baykal, geçen yıl, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök tarafından düzenlenen `Anafor' operasyonuyla yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bu operasyonla ilgili iddianame henüz hazırlanmadı.



