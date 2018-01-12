Çöken istinat duvarı korkuttu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu yoldan geçen bir belediye yolcu minibüsü hasar görürken, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Bodrum\'da gece yarısı başlayan ve sabaha kadar süren sağanak yağmur ardından Konacık Mahallesi, Gazderesi Caddesi\'ndeki bir siteye ait bahçenin 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Kayan toprak ve taş parçaları bu sırada yolcu almaya gelen 48 BB 7266 plakalı belediye minibüsüne gelerek hasara yol açtı. İstinat duvarın çökmesiyle neye uğradığını şaşıran minibüsteki yolcular ve durakta bekleyenler, paniğe kapıldı. Çöken istinat duvarı nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Yolculardan Mehmet Çilek (54), \"Her sabah olduğu gibi işe gidiyordum. İstinat duvarı, büyük bir gürültü ile aniden çöktü. Minibüs, kayan toprak ve taşların arasında kaldı. Biraz heyecanlandık. Allah\'tan canımıza bir şey olmadı\" dedi.



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