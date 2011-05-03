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ÇÖKEN BİNADA İNSAN ARANIYOR MALATYA (A.A)

03 Mayıs 2011 14:56

-ÇÖKEN BİNADA İNSAN ARANIYOR MALATYA (A.A) - 03.05.2011 - Malatya'da çöken 7 katlı binanın altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.  Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı binanın, çökme tehlikesi nedeniyle bir süre önce boşaltıldığı, binanın altında biri oto lastikçisi olmak üzere 3 dükkanın bulunduğu belirtildi. Oto lastikçinin çökme sırasında boş olduğu belirlenirken, diğer 2 dükkanda kimse olup olmadığı henüz tespit edilemedi. Bu arada, olay yerinde bulunan bir kadın, adının ''Kaan'' olduğunu belirttiği oğlunun caddeden geçerken binanın çöktüğünü gördüğünü, sonra telefonla aramasına rağmen oğluna ulaşamadığını söyleyerek gözyaşı döktü.

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