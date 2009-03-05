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Sağlık

Çok televizyon izlemek dikkati dağıtıyor

Renkli ve hareketli görüntüsüyle çocukların ilgisini çeken televizyon, çocuklarda konsantrasyon güçlüğü yapıyor.

05 Mart 2009 02:00

Renkli ve hareketli görüntüsüyle çocukların ilk aylardan itibaren ilgisini çeken televizyonun, çocuk gelişimi açısından çok büyük riskler taşıdığı bildirildi. 

Çocuklar televizyon ve bilgisayarların tehdidi altında

Yaşına uygun yayınlar çocukları sosyalleştiriyor

Televizyon karşısında uzun süre kalan çocukların konsantrasyon güçlüğü çektiğine dikkat çeken uzmanlar, ayrıca çocukları hareketsiz ve pasif bir yaşam tarzına ittiğini belirtiyor.

Bursa Zübeydehanım Doğumevi Çocuk Gelişimci Uzmanı Aysun Demirok Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, okul öncesi dönemde çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişiminin hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu anlamda çocukların televizyon karşısında uzun süre vakit geçirmemeleri gerektiğini kaydeden Demirok, "Bu dönemlerde soyut düşünce gelişmediği için her şeyi somut olarak yorumlarlar. Televizyon uygun olarak izletilmediğinde çocuklar konsantrasyon güçlüğü çekebilmekte ve dikkatini toplamakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca çocukları hareketsiz ve pasif bir yaşam tarzına iterek ve yanlış özdeşim modelleri kurmasına neden olabilmektedir." dedi

Demirok, çocuğa ölümle televizyon alışkanlığı kazandırabilmek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Anne baba çocuğun kaç gün ve kaç saat televizyon izlemesi konusunda bir plan yapmalıdır ve bu plana uygun hareket edilmelidir. Anne baba televizyonu çocukla birlikte ortak bir alana koyarak seyretmelidir. Televizyon izleme konusunda tutarlı davranmalıdırlar. Seyretmemesi gereken programları neden izlememesi gerektiği anlatılmalıdır. Anne babalar çocuğu televizyon izlemenin dışında resim yapması, kitap okuması, müzik, spor gibi aktivitelerle ilgilenmesi konusunda yönlendirmeliler. Anne baba televizyon izleme konusunda çocuklarına doğru model olmalıdır. Çocuğun izledikleri bazı kahramanların sadece film, hikâye olduğu gerçekte olmadığı anlatılmalıdır."

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