Çok sesli müzik kültürü yaygınlaşıyor

T24 - Turne sayısını artıran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, son üç yılda yurt içi turnelerinde yüzde 198'lik, yurt dışı turnelerinde de yüzde 53'lük artışa ulaştı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü sanat kurumlarından biri olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, opera ve balenin yanı sıra çok sesli müzik etkinliğinin çoğalması, toplumun sanat kültürü ve estetik duyarlılığının zenginleştirilmesi yönündeki çalışmalarıyla izleyici kitlesini her geçen gün artırıyor.





Seyirci sayısı geçen yıl 241 bine ulaşan, geçmiş yıllara oranla doğu illeri başta olmak üzere turne sayısını artıran Devlet Opera ve Balesi, 2003 yılından bu yana yeni oluşumlara da imza attı. İlk defa Tokat, Iğdır, Bafra, Merzifon, Vezirköprü ve Ladik'e turne gerçekleştirildi.







Yeni oluşumlar



Yeni yapılanma biçimini 2009 yılı içerisinde sonuçlandıran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Müdürlüğünü kurarak sanatsal faaliyetlerin daha verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi yönünde adım attı.





Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün 2008'de faaliyete geçmesiyle Karadeniz Bölgesini, opera ve bale sanatıyla tanıştıran Devlet Opera ve Balesi, ''Birim Dans Tiyatrosu'' ile de özellikle 40 yaş üzerindeki bale sanatçılarının daha aktif şekilde sahne almasını sağladı.





Türk besteci, rejisör ve koreografların yorum, beste ve eserlerinin yarışmalarla teşvik edilerek repertuvara yeni eserler kazandırılmasına da önem veren Genel Müdürlük, bu çerçevede, 2006'da Opera ve Bale Eserleri Beste Yarışması, 2008-2010 yıllarında İstanbul Uluslararası Bale Yarışması ve 2007-2010 yıllarında da İzmir Ulusal Şan Yarışmaları düzenledi.





Genel Müdürlük, 1994 yılından beri düzenlenen ve uluslararası alanda saygın bir yer edinen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nden sonra Bodrum Uluslararası Bale Festivali ve İstanbul Uluslararası Opera Festivalleri düzenledi.







Uluslararası tanıtım



Yurt içi faaliyetlerini de sürdüren Genel Müdürlük, Fransa'da Türk Mevsimi, Türkiye'de Japon Yılı Kutlamaları, İspanya-Barselona ''Akdeniz Müzikleri 2010'', Türkiye-Finlandiya Müzik Köprüsü, 2010 Şangay EXPO, Almanya Nürnberg ve Avusturya Viyana ''3 Bas'' konseri gibi uluslararası etkinliklere katıldı.





