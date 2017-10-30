 ÇOK SAYIDA ARAÇ ÇALAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA)

Avcılar başta olmak üzere İstanbul\'daki çeşitli ilçelerden çok sayıda aracı çaldıkları belirlenen 18 yaşından küçük 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi\'nde yaptıkları denetimde çalıntı olduğu belirlenen bir kamyoneti tespit etti. Durdurulmak istenen aracın sürücüsü direksiyonu polis memurunun üzerine kırarken kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine takviye ekip istendi. Takip sonucu 3 şüpheli Firuzköy Mahallesi\'nde kamyonetten inerek kaçtı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek kaçan şüpheliler ve hırsızlık şebekesinin diğer üyeleri yakalandı. Yakalanan 18 yaşından küçük hırsızlık şebekesi üyeleri B.B., E.T., E.A., S.D. ve E.B.\'nin sorgularından elde edilen bilgilerle çeşitli tarihlerde çalınan ve İstanbul\'un farklı ilçelerinde saklanan toplam 6 araç bulundu. Araçlar Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu parkına getirilerek sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçan hırsızların çaldıkları araç ve araçtan indikleri sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülüp çıkarılırken

-Ele geçirilen çalıntı araçlar