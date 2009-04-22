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Sağlık

Çok pişmiş et pankreas kanseri riskini artırıyor

Düzenli olarak çok pişmiş, neredeyse yanmış et tüketmek pankreas kanseri riskini artırıyor.

22 Nisan 2009 03:00

Düzenli olarak çok pişmiş, neredeyse yanmış et tüketmenin pankreas kanseri riskini artırdığı bildirildi.

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ABD'nin Minnesota Üniversitesi’nden Kristin Anderson ve ekibinin yaptığı araştırma, eti ızgarada ya da tavada pişirirken ısının azaltılması gerektiğini, yanan etin pankreas kanseri riskini yüzde 60 oranında artırabileceğini gösterdi.

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği yıllık konferansında açıklanan araştırmada, bilim insanları 9 yıl boyunca sağlıklı 62 bin 581 kişinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Bu süreçte 208 pankreas kanserine rastlandı.

Eti çok pişmiş tercih edenlerin pankreas kanserine yakalanma riskinin, daha az pişmiş sevenlere ya da hiç et yemeyenlere göre yüzde 60 fazla olduğu belirlendi.

Araştırmanın başındaki Anderson, et sevenlerin pişirme sırasında ısıyı azaltması ya da yanmış parçaları ayırması gerektiğini vurguladı.

(AA)

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