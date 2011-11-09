'Çok oturgaçlı götürgeç' şehir efsanesi'

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‘Zırtgel’i onaylamadık

Akalın, “flaş haber” için önerilen “zırtgel” karşılığını da onaylamadıklarını kaydetti. AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TDK’nın 2012 bütçe görüşmeleri sırasında, “flaş haber - zırtgel” örneğini vererek, ünlülerin yeni yabancı kelimelere karşılık önerdiği Türkçe isimleri eleştirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Akalın, bütçe görüşmeleri sonrasında Ünüvar’a gönderdiği yazılı yanıtta, “Türk Dil Kurumu “flaş haber” için “zırtgel” diye bir karşılık önermemiştir” diyerek şunları kaydetti:“Türk Dil Kurumu’nun önemli bir işlevi de yabancı sözlere karşılık bulmaktır. Kurum, gündelik dile giren veya girme eğiliminde olan yabancı sözlere karşılık bulma çalışmasını gönüllülerden oluşan tartışma ve yazışma topluluklarında yürütmektedir. Sayısı yüzleri bulan ve toplumun çok farklı kesimlerinden kişilerin üyesi olduğu Yazışma Topluluğu kendilerine iletilen yabancı sözlere karşılık önerilerini kuruma iletmekte ve Tartışma Topluluğu da bu önerileri belirli aralıklarla yaptığı toplantılarda gündemine almaktadır. ‘Zırtgel’ halktan gelen bir öneridir ve bu karşılık Türk Dil Kurumu’nca onaylanmış değildir. Türk Dil Kurumu’nun geçmişte de ‘çok oturgaçlı götürgeç’ gibi karşılık önerdiği şeklinde bir şehir efsanesi vardır. Bu tür öneriler asla Türk Dil Kurumu tarafından yapılmamaktadır.”