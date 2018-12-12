Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çok kötü bir lig yaşıyoruz. En pahalı kadroları olan takımlar krizde. Ligde her şey olabilir. Hiç ummadığınız takım şampiyon olabilir, hiç ummadığınız takım da küme düşebilir. O nedenle zor bir lig. Kimin kimi yeneceği belli değil" dedi

3 Mart Eğitim Kurumlarında öğrencilerle söyleşide bir araya gelen Aybaba, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin "Süper Lig'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Çok kötü bir lig yaşıyoruz. En pahalı kadroları olan takımlar krizde. Ligde her şey olabilir. Hiç ummadığınız takım şampiyon olabilir, hiç ummadığınız takım da küme düşebilir. O nedenle zor bir lig. Kimin kimi yeneceği belli değil. Her hafta ayrı bir hesap yapıyoruz. Keşke kadrolar çok daha kaliteli olsa da şampiyonluğa oynayan 10 takım yarışsa ve futbolun keyfini hep birlikte tatsak."

Aybaba, Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna da değinerek, "Fenerbahçe ülkemizin en önemli takımlarından biri. Böyle bir kriz yaşamasını istemeyiz. Futbol ekonomisi de çok önemli. Bu ekonomideki en önemli rollerden biri de Ali Koç olacak diye düşünüyorum. Birtakım sıkıntılar yaşanabilir. Ben Fenerbahçe'nin de Ali Koç'un da başarısız olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.