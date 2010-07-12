Çok keskin aykırıklıklar görülmedi

T24 - YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa değişikliğine ilişkin kısmi iptal kararıyla ilgili, "Hukuk devleti ilkesine çok ağır aykırılıkları Anayasa Mahkemesi görmemiştir" dedi.



Tarhan, YARSAV'da düzenlediği basın toplantısında, YARSAV ile Avrupalı Yargıçlar Birliği (MEDEL) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumun sonuç bildirgesiyle ilgili bilgiler verdi.



Yargıda örgütlenme özgürlüğü, yargının bağımsızlığı ile yargıç ve savcıların güvenceleri konusunda sorunlar yaşandığını iddia eden Tarhan, "Kurulduğundan bu yana siyasetçilerin YARSAV'a karşı tutumları çok sert olmuştur. YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında, sadece YARSAV'ın ilk başkanı olması sebebiyle çeşitli disiplin ve ceza soruşturmaları başlatılmıştır" diye konuştu.



YARSAV Başkanı Tarhan, şunları söyledi:



"Anayasa değişikliği paketiyle getirilecek sistemle, siyasi partilerin HSYK ve yargı bağımsızlığı üzerindeki etkilerinin artma riski bulunmaktadır. Öncelikle kurulun seçim usulünün güvencelerinin belirlenmemiş olması, ayrıca HSYK'nın bağımsız bir bütçesinin bulunmaması, HSYK'nın sekreterya hizmetlerinin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek olması, teftiş kurulunun Adalet Bakanlığına bağlı olması konularının üzerinde durulmalıdır."



Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarhan, bir gazetecinin, "Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa değişikliğine ilişkin kısmi iptal kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Hukuk devletinin önüne koskocaman bir kaya düşmüştür. O koskocaman kaya görmezden gelinerek, kenarındaki ufak taşlar temizlenmeye çalışılmaktadır. Hukuk devleti ilkesine çok ağır aykırılıkları Anayasa Mahkemesi görmemiştir" yanıtını verdi.





