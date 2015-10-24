'Çok kayıp veririz' diye emre uymayan iki komutan tutuklandı

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli bir bölük askere 12 Ekim gecesi açılan taciz ateşinin ardından ateş açılan bölgeye operasyon düzenlenmesi emrine karşı çıkan iki subay tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre 12 Ekim 2015 akşamı başlayıp 16 Ekim günü iki subayın tutuklanmasına giden süreçte şunların yaşandığı aktarıldı:

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli bir bölük asker, 12 Ekim akşamı operasyon bölgesine ulaştı. Başlarında Jandarma Üsteğmen F.M.’nin bulunduğu askerlerin mevzilerine PKK'lılarca taciz ateşi açıldı. 15 dakika kadar süren çatışma sonrası üsteğmen, Tabur Komutanı Binbaşı H.D.’yi bilgilendirdi.

‘Orası hakim nokta’

Binbaşı, aynı gece 22.40’ta Üsteğmen F.M.’yi arayıp taciz ateşi açılan noktaya gitmelerini istedi. F.M., komutanı H.D.’ye “Komutanım söz konusu yer çok tehlikeli. Gitmemiz durumunda zayiat verebiliriz. Söz konusu nokta hakim bir nokta” bilgisini verdi. Dava dosyasına göre Binbaşı H.D., Üsteğmen’i “Doğru söylüyorsun” diye onayladı. Binbaşı H.D., sabaha karşı 01.00 sıralarında Üsteğmen F.M.’yi tekrar arayıp “Ben de oranın tehlikeli olduğunu biliyorum” diyerek tepeye çıkmasını istedi. F.M. ise “Komutanım, personelimin başına bir iş gelirse ben bunun vebalini alamam” yanıtı vererek emri geri çevirdi.

‘Yaptık, geldik deriz’

H.D. bir kez daha “Seni anlıyorum” diyerek F.M.’yi aradı, “Ancak, ‘çıkamayacağım’ demek de ne demek. Bu olmaz. Gerekirse 100-150 metre ilerleyip keskin nişancılarla orayı gözetleyip ‘görevi tamamladık’ da diyebilirsin. Yaptık geldik deriz” dedi. Sabah olduğunda saat 06.00’da Yüzbaşı Ü.V.A.’yı yanına alan Binbaşı H.D., bölgeye gitti, “Evet arkadaşlar bu tepeye çıkmamız isteniyor. Ne diyorsunuz” diyerek söze başladı. Devreye Yüzbaşı Ü.V.A. girdi: “Komutanım, personelimiz malumunuz ikmalden dolayı yorgun. Kumanyalarımızı iki günden beri idareli kullanıyoruz; kumanyalarımız çok kısıtlı. Uygun görürseniz personelimi buraya çıkarmayı uygun görmüyorum.” H.D. astlarına “Geceden beri ben de söylemiyor muyum sanıyorsunuz. Fakat görevi bizden istiyorlar” dedi.

Tugay Komutanı: Oraya çıkılacak

Binbaşı H.D., operasyon alanındaki subayları ile yaptığı istişare sonrası üstleri ile görüştü. Komutanlar arası süren telefon trafiği sonrası çıkan son mesaj: “O tepeye çıkılacak” oldu. Dava dosyasına göre, son kararın Tugay Komutanı Tuğgeneral A.O.G. tarafından verildiği anlaşıldı. Bu yoğun görüşme trafiğinden sonra iki subay hakkında idari tahkikat başladı. Yürütülen idari soruşturma sonra askeri savcılık iki subayın ifadelerini aldı. İki subay askeri mahkemede benzer savunma yaptı.

‘Emre itaatsizlik’ten askeri cezaevine

Askeri Mahkeme, iki subay için de, “Büyük zarar veren emre itaatsizlikte ısrar” suçlaması ile tutuklanmalarına karar verdi. İki subay Diyarbakır Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Üsteğmen F.M. adına yapılan tutukluluk itirazı başvurusunda, “Yasal olmayan, uygulanması imkânsız veya konusu suç olan emirlerin mevcudiyeti, itaatsizlikte ısrar suçu oluşturmaz” denildi.