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Sağlık

Çok kahkaha = Uzun ömür

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; "ne kadar çok gülünürse o kadar uzun yaşanır!"

25 Mart 2010 02:00

T24 - ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; "ne kadar çok gülünürse o kadar uzun yaşanır!"


Amerikan beyzbol ligi oyuncularının 1952'de çekilen 230 fotoğrafını inceleyen Wayne State Üniversitesi araştırmacıları, araştırma sonuçlarını ''Psychological Science''ın bu haftaki sayısında açıkladı.    


Fotoğraflardaki ifadeler doğrultusunda sporcular, ''hiç gülmeyen'', ''az gülen'' ya da ''çok gülen'' olarak  3 kategoriye ayrıldı.


Sonuçlara göre;
- İlk gruptaki sporcular ortalama 72,9 yaşında,
- İkinci gruptakiler 75,
- Üçüncü gruptakiler de 79,9 yaşında öldüğü saptandı.      


Makalede, araştırmaya ilişkin şöyle bir açıklama yapıldı:


''Bu araştırmanın sonuçları, duyguların akıl sağlığı, fiziksel form ve uzun yaşamakla pozitif bir ilişkide bulunduğunu gösteren diğer araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir.''


Ayrıca mutluluk ya da üzüntü gibi temel duyguların, fiziksel ya da zihinsel reaksiyonlar ve uzun yaşam üzerinde etkisi olduğunu daha çok ortaya koymaya başladığına da işaret edildi.

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