Çok harcama yapan, daha çok vergi verecek



T24 - Lüks yaşayan, tatilini yurtdışında geçiren, ev, otomobil alan, kredi kartı harcaması yüksek olan az gelir beyan edemeyecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tasarrufların artırılması için vergi teşviklerinin de gündeme gelebileceğini belirtmesinin arkasından hazırlanan yeni Gelir Vergisi Yasası’nda verginin harcamalar üzerinden hesaplanması değişikliği çıktı.





Vergi Konseyi’nin üç yıl önce hazırladığı Gelir Vergisi Yasa taslağı üzerinde çalışan Maliye Bakanlığı’nın yasayı kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. Taslağa göre Türkiye’de gelir vergisi artık harcama üzerinden alınacak.





Kişinin evi, arabası, kredi kartı, bankadaki mevduatı, yurtdışı gezisi, kira geliri de incelenecek. Buradan yola çıkarak kişilerin elde edebileceği kazanç belirlenecek.



Habertürk'ün haberine göre yıl içinde çok harcama yapan lüks yaşayan örneğin tatilini yurtdışında geçiren, lüks ev ve otomobil alan, bankada birikmiş mevduatı fazla olan ve kredi kartı harcamaları yüksek olan kişiler az gelir beyan edemeyecek. İnceleme sonunda ortalama bir harcama tutarı tespit edilecek. Bu tutar, kişinin aylık gelirinin ortalama ne kadar olduğunu gösterecek. Eğer bu kişiler gelirini az beyan ederse bilgisayar sistemleriyle kolaylıkla bulunup sorgulanacak. Yeni kanun maddeleri ile ceza alacak veya vergisini artırmak zorunda kalacak.







Tasarrufu artıracak



Yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun da temelini oluşturacak olan bu yaklaşım ile kişiler harcadıkları kadar vergi ödeyeceği için harcama tuturlarının düşmesi ve kişilerin tasarrufa yönelmesi bekleniyor. Böylece tasarruf oranı da yükselecek.



Yeni Gelir Vergisi Yasası’na göre meslekler içinse ortalama kâr haddi belirlenmesi ve bu kâr haddinin altında gelir beyan edilemeyeceği ilkesinin benimsenmesi bekleniyor. Kâr haddi belirlenecek meslek grupları avukat, doktor, mimar, mali müşavir gibi serbest meslek erbabı ile konfeksiyoncu, müteahhit, kuruyemişçi, kitapçı, kırtasiyeci, lokantacı kasap, manav gibi esnaf ve tüccarlar olacak. Bu meslek gruplarındakiler zarar etse dahi yeni düzenleme bunu kabul ermeyecek. Hayat tarzına ve sahip olduğu kaynaklara göre belirlediği matrah üzerinden vergi alınacak.









