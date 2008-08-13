Çok güçlü takımlardı!

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Devler Ligi heyecanı

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"İdeal kadroyla oynayamayacağız"

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"Kazanmaya geldik"

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam ilk maçına çıkacak olan temsilcilerimizin rakipleri için “politikanın doğurduğu takımlar” nitelemesinde bulunulabilir. Bir tarafta ismi Çavuşeskuyla özdeşlemiş olan Steaua Bükreş, diğer tarafta ise temelleri II. Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya rejiminin koruyucusu olan Halk Ordusu tarafından atılmış olan Partizan yer alıyor.Steaua Bükreş Romanya’da Çavuşesku döneminde içişleri bakanlığının takımı olarak anılıyordu. Rakibi ise ordunun takımıolarak nitelendirilen Dinamo Bükreş’ti. Çavuşesku tarafından desteklenen Steaua bu rekabette her daim bir adım önde olmayı başarmıştı. Çünkü Çavuşesku desteklediği takımın başarısı için her türlü entrikaya başvuruyor, kadroyu bir menajer oyunu oynarmışçasına zenginleştiriyordu.Bu durum takımın kısa sürede adını tüm Avrupa’ya duyurmasına da neden oldu. Steaua Bükreş 1986 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde İspanyol devi Barselona’yı yenerek kupaya uzanırken bir sonraki sene de Dinamo Kiev’i Hagi’nin ayağından bulduğu gole yenerek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’na uzanıyordu.Maçlarını Yugoslav Halk Ordusu stadında oynayan Partizan ise 1950’de ordudan kopmuş olsa da ‘devlet takımı’ yakıştırmasından kurtulamadı. En büyük rakipleri polis kuvvetinin takımı olarak nitelendirilen Kızıl Yıldız olan Partizan Grobari (Mezar kazıcılar) adlı taraftar grubuyla futbol aleminde pek de şevimli karşılanmıyor. Fanatik milliyetçi bir yapıda bulunan Grobari’nin Arkan Kaplanları olarak bilinen silahlı Sırp gruplarına yardım ettiği dahi söyleniyor.İki sezon önce UEFA Kupası’nda Bosna’nın Zrinjski Mostar takımıyla oynana maçta olaylar çıkartan Globari takımının geçen sezon UEFA’dan men cezası almasına neden olmuştu. Cezaya rağmen taşkınlıklar yapmaktan geri durmayan taraftar grubu en son Şampiyonlar Ligi ön elem turunda, Bosna’daki katliamların baş sorumlularından biri olarak gösterilen Radovan Karaciç’in dev posterini açarak Lahey’de yargılanan Srıp lidere destek vermekten geri durmadılar. Hemen hatırlatalım, UEFA bunun üzerine kulübe bir uyarıda daha bulundu.