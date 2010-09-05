Çok gizli Vatikan dosyaları 'barda' bulundu!

T24 - Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus'un 16-19 Eylül tarihlerinde Londra'ya yapacağı ziyaretin 'çok gizli' güvenlik birlilerini içeren dosyanın bir barda unutulduğu ve garsonlar tarafından bulunduğu bildirildi.



Papa'nın İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret sırasında alınacak güvenlik önleriyle bilgileri içeren çok gizli dosya, ülkenin Leamington Spa bölgesindeki bir barda bulundu.



Gizli bilgiler içeren dosyada, aralarında eski İngiltere başbakanı Tony Blair'inde bulunduğu VİP misafirlerinin araçlarının park edileceği alan ve oturacakları yerlerin yanı sıra, Papa'nın açık havada halkla temasta bulunacağı yerin detaylı bilgilerinin yer aldığı ifade edildi.



Papa'nın Birmingham ziyareti sırasında Crofton Park'ta önderlik edeceği açık hava seremonisinin hava ve yer güvenlik bilgilerinin bulunduğu dosyada, Papa'nın cübbesini giyeceği oda, kullanacağı düzergah ve elektrik ve su sağlayıcıların teknik bilgilerininde bulunduğu kaydedildi.





İki şişe şarap içtiler



Çok gizli dosyanın bulunduğu Leamington Spa bölgesinde bulunan 'Moorings Bar and Grill' adlı restonanın müdürü Jim Treherne, “Eğer kötü niyetli birileri bunu doyayı bulmuş olsaydı, her türlü kötü planı rahatlıkla yapabilir ve hayata geçirebilirlerdiö dedi.



Gizli dosyanın öğlen yemeğinde iki şişe şarap siparişi veren takım elbiseli iki erkek tarafından masada unutulduğunu belirten Treherne, söz konusu kişilerin dosyayı almak için geri geldiklerini, ancak dosyayı polise teslim etmeyi daha uygun gördüklerini vurguladı.



Öte yandan, Papa'nın İngiltere'ye yapacağı ziyaretin vergi mükelleflerine 20 milyon steline mal olacağı belirtiliyor.





