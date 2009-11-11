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Çok gizli '100 belge'

Çeşitli operasyon ve aramalarda ele geçirilen, tamamı siyasete müdahale planları içeren belgeler, Genelkurmay Başkanlığı’na soruldu.

11 Kasım 2009 02:00

T24 - Çeşitli operasyon ve aramalarda ele geçirilen ve tamamı siyasete müdahale planları içeren belgeler, Ergenekon Savcıları tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na soruldu. Ancak “çok gizli” belgelerle ilgili Karargâh’tan bir yanıt gelmedi. Savcılar bu nedenle, belgeler üzerinde işlem yapamadı. Ergenekon savcılarının Korgeneral Nusret Taşdeler imzalı “Bilgi Destek Planı” üzerinde de çalıştığı öğrenildi. DTP’nin kıskaca alındığı belge için ‘vahim’ değerlendirmesi yapan savcılık çalışmasını sürdürüyor.

Taraf gazetesinin haberine göre Ergenekon savcılarının yürüttükleri “İrticayla Mücadele Eylem Planı” soruşturması kapsamında 100’e yakın benzer içerikte belgenin ele geçirildiği öğrenildi.

Ergenekon savcılarının “Gizli” ve “Çok Gizli” ibaresi taşıyan söz konusu belgelerle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı’na resmî yazı gönderdiği ancak Karargâh’tan yanıt verilmediği için savcıların işlem yapamadığı ortaya çıktı.

Islak imzalı orijinal belgeyi Ergenekon savcılarına gönderen ihbarcı subay, Karargâh’ta hukuka aykırı olarak hazırlanan çuvallar dolusu belgenin, üç gün boyunca yakılarak imha edildiğini iddia etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı’nın, savcıların imha günüyle ilgili istediği “görüntü kayıtları” ile 35 kez silindiği belirtilen bilgisayarların İstanbul’a gönderilmesi talebini de karşılıksız bıraktığı belirtildi.

Bilgi Destek Planı vahim nitelikte

Savcılar, Korgeneral Nusret Taşdeler imzalı “Bilgi Destek Planı” adlı belgeyi de “vahim nitelikte” buldu. “DTP’nin kıskaca alınacağına” yer veren belge üzerinde özellikle duruluyor.

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