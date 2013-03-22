Çok çay içmek hasta etti

ABD’de bir kadın, çok çay içmekten nadir görülen bir kemik hastalığına yakalandı.



Michigan eyaletinde yaşayan bir kadın, son 17 yılda her gün 1 sürahi çay içerek eşine az rastlanır bir hastalığa yakalandı.

47 yaşındaki kadın, sırtında ve kollarındaki ağrı nedeniyle doktora başvurdu. Çekilen röntgenler sonucu endokrinoloji uzmanı Doktor Sudhaker Rao, hastanın omiriliğinin bel kemiğine bağlandığı noktada kemiklerin sıkıştığını, kollarındaki bağların ise sertleştiğini belirtti.

Hastanın kanında normalden dört kat fazla florür bulunması üzerine araştırmacılar ‘iskelet florozisi’ hastalağı ihtimalinin üzerine yoğunlaştılar. ‘İskelet florozisi’ içinde florür minerali bulunan çay ve suyu fazla tüketmek sonucu ortaya çıkan bir kemik hastalığı.

Business Insider’ın haberine göre, bu hastalık Çin ve Hindistan gibi içme suyunda yüksek oranda florür bulunan ülkelerde sıkça rastlanıyor. Ancak hastalık ABD’de çok nadir görülüyor.

Doktor Rao, hastasına çay içmeyi bırakmasını tavsiye ettikten sonra hastanın ağrılarında azalma olduğunu açıkladı. Rao, florür mineralinin böbreklerle dışarı atıldığını ancak aşırı tüketildiğinde kemikler üzerinde biriktiğini söyledi.