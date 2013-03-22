T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çok çay içmek hasta etti

ABD'de bir kadın, son 17 yılda her gün 1 sürahi çay içerek eşine az rastlanır bir hastalığa yakalandı

22 Mart 2013 16:32

ABD’de bir kadın, çok çay içmekten nadir görülen bir kemik hastalığına yakalandı.
 
Michigan eyaletinde yaşayan bir kadın, son 17 yılda her gün 1 sürahi çay içerek eşine az rastlanır bir hastalığa yakalandı.

47 yaşındaki kadın, sırtında ve kollarındaki ağrı nedeniyle doktora başvurdu. Çekilen röntgenler sonucu endokrinoloji uzmanı Doktor Sudhaker Rao, hastanın omiriliğinin bel kemiğine bağlandığı noktada kemiklerin sıkıştığını, kollarındaki bağların ise sertleştiğini belirtti.

Hastanın kanında normalden dört kat fazla florür bulunması üzerine araştırmacılar ‘iskelet florozisi’ hastalağı ihtimalinin üzerine yoğunlaştılar. ‘İskelet florozisi’ içinde florür minerali bulunan çay ve suyu fazla tüketmek sonucu ortaya çıkan bir kemik hastalığı.

Business Insider’ın haberine göre, bu hastalık Çin ve Hindistan gibi içme suyunda yüksek oranda florür bulunan ülkelerde sıkça rastlanıyor. Ancak hastalık ABD’de çok nadir görülüyor.

Doktor Rao, hastasına çay içmeyi bırakmasını tavsiye ettikten sonra hastanın ağrılarında azalma olduğunu açıkladı. Rao, florür mineralinin böbreklerle dışarı atıldığını ancak aşırı tüketildiğinde kemikler üzerinde biriktiğini söyledi.

ETİKETLER

çaykadınabdhasta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24