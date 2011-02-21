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Sağlık

Çok çalışanlar unutkanlaşıyor

İskoç bilim insanları, genç yaşlarda baş gösteren isimleri, eşyalarını koydukları yerleri unutma hastalığıyla mücadele için bir çalışma başlatt

21 Şubat 2011 02:00

T24 - İskoç bilim insanları, genç yaşlarda baş gösteren isimleri, eşyalarını koydukları yerleri unutma hastalığıyla mücadele için bir çalışma başlattı.

Early Signs Of Workaholism

Öznel bilişsel bozukluk olarak adlandırılan durumun çoğunlukla iş ve ev hayatının sorunları ve yoğunluğundan kaynaklandığı düşünülüyor. Bilim insanları, bu tür unutkanlığın, daha ileri yaşlarda ortaya çıkan ve ciddi hafıza kaybına yol açan Alzheimer gibi hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Unutkanlık, ilerleyen yaşla birlikte doğal olarak gelen bir sorun olmakla birlikte, genç yaşlarda ortaya çıkan bu tip unutkanlıkta kişilerin isimleri, anahtarların ya da gözlüklerin nereye koyulduğu gibi bilgiler unutuluyor.

Glasgow merkezli araştırmacılar, unutkanlığa yol açan bu durumu, "Meşgul Yaşam Tarzı Sendromu" olarak adlandırıyor. Genç yaşlardaki unutkanlık, kişinin bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlarla da tüm gün internetten bilgi bombardımanına tutulmasından ve televziyondan izleme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. CPS Research'ten Dr Alan Wade, bu tip unutkanlığı, Alzheimer için kullanılan memantine adlı ilacın geniş kullanıma uygun düşük dozlu bir türü ile tedavi etmeyi umduklarını söylüyor.


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